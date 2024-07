Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW kollidiert in Nordenham mit Streifenwagen des Polizeikommissariats Nordenham auf Einsatzfahrt - Vier Personen leicht verletzt (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Nordenham. Am heutigen Mittwochvormittag (31.07.2024) kam es gegen 09:20 Uhr in Nordenham an der Kreuzung Walter-Rathenau-Straße/Viktoriastraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein Streifenwagen VW Bus der Polizei Nordenham war hierbei unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten (eingeschaltetes Blaulicht und Martinshorn) auf der Walter-Rathenau-Straße in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung zur Viktoriastraße verringerte der Streifenwagen seine Geschwindigkeit, um die Kreuzung gefahrlos passieren zu können. Ein 66-jähriger Nordenhamer befuhr von links kommend die Viktoriastraße, übersah aus bislang unbekannten Gründen den Streifenwagen und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall kippte der Streifenwagen auf die Seite und kollidierte dort mit einem Ampelmast.

Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher, ein 32-jähriger Polizeibeamter als Fahrzeugführer, eine 26-jährige Polizeibeamtin als Beifahrerin sowie eine 15-jährige Schülerpraktikantin aus Nordenham als Beifahrerin leicht verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den Fahrzeugen und dem Ampelmast entstanden hohe Sachschäden von insgesamt geschätzt 35.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Kreuzung bis in die späten Vormittagsstunden voll gesperrt werden.

Aus Neutralitätsgründen wurde der Verkehrsunfall durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cuxhaven aufgenommen.

