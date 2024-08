Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Cuxhaven schwer verletzt - Rettungshubschraubereinsatz - Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnsterstagabend kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Brockeswalder Chaussee in Cuxhaven. Ein 37-jähriger PKW Fahrer war hierbei in Richtung Sahlenburg unterwegs. Nach Zeugenangaben fuhr er hierbei mit überhöhter Geschwindigkeit, als ein vor ihm auf dem Radweg fahrender Fahrradfahrer, ein 39-jähriger Cuxhavener, nach links die Fahrbahn überqueren wollte.

Es kam zur Kollision, wodurch sich der Fahrradfahrer schwere Kopfverletzungen zuzog. Nach ersten Erkenntnissen trug er keinen Fahrradhelm. Zeugen und Ersthelfer kümmerten sich um den verletzten Mann Er wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Beim PKW-Fahrer wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Da Zeugen ebenfalls angegeben hatten, dass sich der PKW-Fahrer zunächst nicht um den verletzten Fahrradfahrer gekümmert hatte, wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen unterlassener Hilfeleistung eingeleitet.

