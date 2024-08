Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Motorradfahrer bei Unfällen in Drangstedt und und Holßel verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland-Drangstedt. Am Mittwochnachmittag (31.07.2024) kam es gegen 15:30 Uhr auf der Landesstraße 120 zwischen Drangstedt und Debstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Ein 24-Jährige Däne befuhr mit seinem Motorrad die L120 von Drangstedt in Richtung Debstedt und beabsichtigte nach links in Richtung Wehden abzubiegen. Durch die tiefstehende Sonne wurde er von ebendieser geblendet und übersah den entgegenkommenden PKW BMW einer 63-jährigen Cuxhavenerin. Im Einmündungsbereich kam es in der Folge zu einem Zusammenstoß bei dem sich der Motorradfahrer leicht verletzte.

Geestland-Holßel. Am gestrigen Donnerstagnachmittag (01.08.2024) kam es gegen 16:00 Uhr auf der Landesstraße 135 im Bereich Holßel zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Geestländer beabsichtigte mit seinem VW Sharan von der L135 nach links abzubiegen und musste dafür anhalten. Dies übersah der von hinten nahende 25-jährige Bremerhavener mit seinem Motorrad. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Motorradfahrer kam anschließend samt Motorrad im Grünstreifen zum Liegen. Bei dem Unfall erlitt er schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des VW Sharan blieben bei dem Unfall unverletzt.

