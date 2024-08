Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht mit nicht versichertem Pkw in Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am 03.08.2024 kam es in Bad Bederkesa, gegen 14:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Berghorn, auf dem Parkplatz "An der Burg". Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Wanna beschädigte mit seinem Pkw der Marke Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken den dahinter befindlichen, geparkten VW eines 35-jährigen Schiffdorfers. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei der Überprüfung des Pkw des 33-jährigen aus Wanna stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht mehr versichert war. Gegen den 33-jährigen Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Zeugen die Angaben zum Unfall machen können werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter 04743-9280 zu melden.

