Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Beleidigung und versuchte Körperverletzung

Stuttgart (ots)

Zu einer Beleidigung sowie zu einer versuchten Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Samstagabend (07.09.2024) gegen 22:00 Uhr am Bahnhof Stuttgart - Bad Cannstatt gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge beleidigte der mutmaßliche Täter aus bislang unbekannten Gründen einen 77 Jahre alten Reisenden am Bahnsteig 3. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte versucht haben, den Reisenden in das Gesicht zu treten, ohne ihn jedoch zu treffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieg sowohl der mutmaßliche Täter, als auch der geschädigte Reisende in eine S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf ein. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der anschließend die Polizei alarmierte. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit schwarzen kurzen Haaren und Dreitagebart gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er laut Zeugenaussagen ein schwarzes Poloshirt, eine Jeanshose, sowie schwarze Sportschuhe. Die zuständige Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell