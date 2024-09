Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Oberleitungsschaden führt zu Streckensperrung

Nürtingen/Metzingen/Reutlingen (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag (07.09.2024) beschädigte ein Regionalzug gegen 17:00 Uhr die Oberleitung auf der Strecke zwischen Reutlingen und Metzingen, woraufhin der Zugverkehr eingestellt werden musste. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr die betroffene Regionalbahn zunächst von Nürtingen in Richtung Reutlingen, als es während der Fahrt aus bislang noch unbekannten Gründen zu einer Beschädigung des Stromabnehmers kam. Auf der Rückfahrt des Zuges von Reutlingen in Richtung Metzingen soll dann schließlich der beschädigte Stromabnehmer mit der Oberleitung in Kontakt gekommen und diese über eine größere Distanz heruntergerissen haben. Sowohl die entsprechende Regionalbahn selbst, als auch ein dahinterfahrender Regionalzug mit über 160 Passagieren mussten daraufhin eine Schnellbremsung einleiten. Die augenscheinlich unverletzten Reisenden der betroffenen Bahnen wurden im Anschluss durch die Einsatzkräfte versorgt und durch die Feuerwehr evakuiert. Die Züge selbst wurden noch am Samstag durch hinzugezogene Dieselloks abtransportiert. Aufgrund des Vorfalls kam es zu einer längeren Streckensperrung in dem genannten Bereich und hierdurch zu erheblichen Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Sachverhalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell