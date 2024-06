POL-EL: Lingen - Kellerbrand im Mehrparteienhaus - Neun Personen verletzt

Neuenhaus (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Donnerstagabend, ca. 17.00 Uhr, bis zum Freitagabend gegen 21.00 Uhr, eine an einem Pferdestall am Dopperskamp angebrachte Wildkamera. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Emlichheim unter der Rufnummer 05943-92000 zu melden. /mal Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: ...

