Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zwei Widerstände am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Montag (09.09.2024) widersetzten sich zwei 18 und 24 Jahre alte Männer den polizeilichen Maßnahmen am Stuttgarter Hauptbahnhof und verletzten dabei zwei Beamte der Bundespolizei. Gegen 18:30 Uhr flüchtete zunächst ein 24-Jähriger während einer Personenkontrolle vor den Einsatzkräften, konnte jedoch nach kurzer Zeit eingeholt und auf die Dienststelle verbracht werden. Hiergegen widersetzte sich der algerische Staatsangehörige und verletzte dabei einen 32-jährigen Beamten am Arm. Auf der Dienststelle konnte schließlich festgestellt werden, dass sich der junge Mann unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält, weswegen nun gegen ihn wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des unerlaubten Aufenthaltes ermittelt wird. Nur wenige Minuten nach diesem Vorfall kontrollierte eine Streife gegen 18:45 Uhr einen 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Querbahnsteig des Hauptbahnhofes. Der mit über 1,5 Promille alkoholisierte Mann verhielt sich von Beginn an aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, beleidigte diese mehrfach und verweigerte die Kooperation. Im weiteren Verlauf widersetzte sich der 18-Jährige den polizeilichen Maßnahmen massiv und verletzte dabei einen Beamten am Kopf. Der Beschuldigte muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

