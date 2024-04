Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Arnstadt (ots)

Am 02. April, gegen 15.05 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Ford den Dammweg in Arnstadt, als plötzlich, im Bereich der Bahnbrücke, eine bislang unbekannte Person das Fahrzeug mit einem Stein bewarf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Personen verletzten sich nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0084402/2024) entgegen. (jd)

