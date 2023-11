Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf der A2

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Die Feuerwehr Gladbeck wurde am heutigen Abend um 18:46 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A2 in Fahrtrichtung Hannover alarmiert. Kurz vor dem Rastplatz Allenstein kam es zu dem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein vorausfahrender PKW wurde nur leicht touchiert, so dass diese Insassen unverletzt blieben. Die vier Insassen der beiden anderen Fahrzeuge wurden durch den Unfallhergang zum Teil schwer verletzt. Bei Eintreffen der Feuerwehr Gladbeck wurden die Verletzten bereits durch zufällig anwesende Rettungsmittel aus Gladbeck und Gelsenkirchen erstversorgt. Eine technische Rettung war nicht erforderlich. Der eintreffende Notarzt aus Gelsenkirchen übernahm mit Rettungsmitteln aus Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen die weitere Versorgung und den Transport der Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Zum Unfallhergang kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sperrung der A2 zog einen kilometerlangen Stau nach sich. (DA)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell