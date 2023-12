Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231221 - 2214 Frankfurt - Gutleutviertel

Bahnhofsviertel: 23-Jähriger leistet nach Verkehrsverstößen Widerstand

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 23-jähriger Autofahrer fiel gestern im Bereich der Wiesenhüttenstraße durch sein verkehrsgefährdendes Verhalten auf. Bei einer anschließenden Kontrolle zeigte er sich Polizeibeamten gegenüber renitent und leistete Widerstand, was zu seiner Festnahme führte.

Gegen 15:20 Uhr führten Polizeibeamte der Verkehrsüberwachung in Höhe des Wiesenhüttenplatzes eine Kontrollstelle durch. Der 23-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw die Wiesenhüttenstraße und bog entgegengesetzt der Einbahnstraße sowie mit hoher Geschwindigkeit nach links in die Gutleutstraße ein, was die Reifen quietschen ließ. Glücklicherweise befand sich in diesem Moment kein Passant auf der Fahrbahn. Die Fußgängerampel zeigte grün an. Kurz nach dem riskanten Manöver führte der Fahrer eine Vollbremsung durch.

Polizeibeamte begaben sich nun umgehend zu dem Fahrzeug und forderten den jungen Mann auf, den Wiesenhüttenplatz anzufahren. Doch dieser reagierte nicht auf die Ansprache und rief stattdessen Beleidigungen in ihre Richtung. Danach verließ er das Fahrzeug und kam mit Drohgebärden auf die Beamten zu. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, nahmen sie ihn fest und legten ihm Handfesseln an. Nun versuchte er die Beamten zu treten, sie anzuspucken und zu beißen. Augenscheinlich stand der renitente Mann unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln, was seine Ingewahrsamnahme zur Folge hatte und ihn für die weiteren Maßnahmen ins Polizeipräsidium führte.

Der 23-Jährige muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Bei der Festnahme trug ein Beamter leichte Verletzungen davon.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell