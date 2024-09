Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Reisende im Zug attackiert

Plochingen (ots)

Am gestrigen Freitagmorgen (13.09.2024) attackierte ein bislang unbekannter Täter eine 62 Jahre alte Reisende in einer S-Bahn der Linie S1. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr die Reisende am gestrigen Tag gegen 05:00 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg, als am Bahnhof Plochingen ein bislang unbekannter Mann den Zug betrat und sich in ihre Nähe setzte. Der Unbekannte soll daraufhin zunächst eine andere Reisende angesprochen und diese mehrmals verbal beleidigt haben. Nachdem sich die unbekannte Frau von dem Täter, bei welchem es sich um einen circa 50 Jahre alten und 180-185 cm großen dunkelhäutigen Mann handeln soll, entfernt hatte, begab sich der Unbekannte bisherigen Erkenntnissen zufolge zu der 62-Jährigen und schlug dieser unvermittelt in das Gesicht. Anschließend soll sich der Täter von der Frau entfernt haben, welche den Sachverhalt noch am gleichen Tag bei der Bundespolizei anzeigte. Der Unbekannte soll schwarz-graue Haare haben und zur Tatzeit eine blaue Jeans und dunkle Oberbekleidung getragen haben. Zeugen des Vorfalls, vor allem die zuerst angesprochene Frau und ein anwesender Fahrradfahrer, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

