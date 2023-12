Polizei Dortmund

POL-DO: Bilanz der Dortmunder Polizei am landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag

Dortmund (ots)

Am Dienstag (19. Dezember) hat sich das Polizeipräsidium Dortmund in seinem Zuständigkeitsbereich an einem landesweiten Fahndungs- und Kontrolleinsatz verschiedener Kreispolizeibehörden beteiligt.

Vorrangig ging es dabei um die Bekämpfung von Eigentumskriminalität, insbesondere zwischen den Monaten November und Januar. Auch kommt der Bekämpfung von Taschendiebstählen auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund eine besondere Bedeutung zu.

Ziel dieses groß angelegten Einsatzes war es, Erkenntnisse zu Straftaten zu gewinnen, aber auch Druck auf potenzielle Tatverdächtige, primär Wohnungseinbrecher, auszuüben. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden an.

Darüber hinaus führte die Polizei intensive Verkehrskontrollen an Kriminalitäts- und Unfallschwerpunkten durch. Ein Teil dieser Kontrollen betraf den Stadtbezirk der nördlichen Innenstadt. Hier wurden vornehmlich Bars und Cafés überprüft, welche bei der Polizei als Rückzugsraum für kriminelle Gruppierungen aus dem Clanmilieu bekannt sind.

Die gestrigen Kontrollen von 260 Personen und 189 Fahrzeugen führten zu insgesamt sechs Strafanzeigen und 64 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Eine Person wurde festgenommen, da der Verdacht des illegalen Aufenthalts besteht. Auch wurde Bargeld in Höhe von 700 Euro als präventive Vermögenssicherung sichergestellt.

Es wurden zudem weitere Gegenstände sichergestellt, darunter einen Schlagring und Betäubungsmittel. Die Polizei Dortmund wird auch zukünftig entsprechende Aufklärungs- und Kontrollmaßnahmen an möglichen An- und Abreisewegen, an bekannten Umschlagplätzen, sowie Rückzugsorten von Tätern durchführen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell