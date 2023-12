Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall nach Einzelrennen mit Trunkenheit - Verkehrsschild fliegt in Hauswand

Dortmund (ots)

Nach einem Einzelrennen auf der Hagener Straße ist mit Glück niemand verletzt worden. Der mutmaßliche Fahrer war stark alkoholisiert.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr am Mittwochmorgen, 20.12., ein hochmotorisierter BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften auf der Hagener Straße in Richtung Süden. Vermutlich aufgrund der massiv nicht angepassten Geschwindigkeit überfuhr er in Höhe Hausnummer 411 eine Querungshilfe für Fußgänger und kam erst circa 200 Meter weiter zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Verkehrszeichen von der Überquerungshilfe circa 40 Meter weit geschleudert. Es landete in einer Hauswand, wo es stecken blieb.

Nur mit Glück wurde keiner bei diesem Unfall verletzt.

Der mutmaßliche Fahrer (31 Jahre, aus Dortmund) des Autos war stark alkoholisiert. Seinen ersten Angaben zufolge habe das Auto ein Mann geführt, den er kurz zuvor erst kennengelernt hat.

Es entstand ein Sachschaden von circa 90.000 Euro.

Den Fahrer erwartet jetzt ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs mit Trunkenheit und wegen Durchführung eines illegalen Einzelrennens.

Der Führerschein blieb natürlich bei den Beamten.

