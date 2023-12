Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung mit Todesfolge: Wo ist der Tatverdächtige?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1211

Die Polizei Dortmund fahndet mit Fotos nach dem 30- jährigen Beschuldigten Krystian Denis Wieclawek. Dieser steht im dringenden Tatverdacht, eine Körperverletzung mit Todesfolge begangen zu haben.

Die Fotos des Gesuchten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/122638

Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, am Morgen des 04.12.2023 gegen 04:15 Uhr den Geschädigten an der Kampstraße in Dortmund mittels Faustschlägen in das Gesicht so verletzt zu haben, dass dieser an den Folgen verstarb. Durch das zuständige Amtsgericht Dortmund wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen.

Der Beschuldigte ist der Obdachlosenszene zugehörig und wird als aggressiv bzw. gewalttätig beschrieben. Wählen Sie daher unbedingt den Polizei-Notruf 110 und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an, wenn Sie ihn sehen sollten.

Können Sie Angaben machen, wo der Gesuchte sich aufhält? Dann melden Sie Ihre Hinweise bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell