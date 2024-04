Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch in Bürogebäude/Zeugen gesucht - Wer hat verdächtiges Fahrzeug bemerkt?

Nauheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (24.04.), kurz nach Mitternacht, drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Bürogebäude eines Autohandels in der Adam-Opel-Straße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten die Kriminellen ohne Beute. Die Ermittler gehen davon aus, dass die ungebetenen Besucher während der Tat ein Fahrzeug am Fahrbahnrand der in Tatortnähe verlaufenden Landesstraße 3482 abstellten. Möglicherweise fiel vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern zur betreffenden Zeit im dortigen Bereich ein verdächtiges Fahrzeug auf.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/6960 entgegengenommen.

