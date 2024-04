Erbach (ots) - Am Dienstag (23.04.), in der Zeit zwischen 8.10 und 18.00 Uhr, haben Kriminelle ihr Unwesen in der Schönnemer Straße in Schönnen getrieben und sich Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Ihnen fiel anschließend neben Geld unter anderem auch ein Mobiltelefon in die Hände. Mit der Beute traten sie die Flucht an. Das Kommissariat 21/22 in Erbach ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und ...

