Nürnberg (ots) - Nürnberg - Die Nürnberger Bundespolizei hat am Wochenende (24. November - 26. November) mehrere strafrechtliche Ermittlungen wegen 5 Gewalttaten an verschiedenen Bahnhöfen eingeleitet. Am Freitagabend beleidigte ein 38-jähriger Deutscher mehrmals die Mitarbeiter und Kunden in einem Geschäft am ...

