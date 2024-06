Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handgreiflichkeiten an der Tankstelle und am Hemberg

Iserlohn (ots)

Verkehrsstreit wird handgreiflich

Ein 60 und ein 23 Jahre alter Iserlohner sind am Donnerstagmittag um kurz vor zwölf aneinandergeraten. Der Polizei wurde die Auseinandersetzung an der Tankstelle an der Dortmunder Straße gemeldet. Wie er angab, ist der 23-Jährige mit seinem Motorrad auf der Dortmunder Straße Richtung Schwerte unterwegs gewesen und wurde nach eigenen Angaben durch den Spurwechsel des 60-Jährigen gefährlich geschnitten worden, sodass er stark abbremsen musste. Der Autofahrer hielt an der Tankstelle, der Motorradfahrer links neben ihm. Als der 60-Jährige aussteigen wollte, schlug der Motorradfahrer dessen Tür zu und erwischte den Autofahrer mit der Tür am Kopf. Dieser soll dann ausgestiegen sein und den Motorradfahrer geschubst haben, dieser hätte sich dann mit dem Motorrad auf dem Boden wiedergefunden, im Anschluss stritt man sich und Passanten kamen hinzu. Ein Rettungswagen versorgte die Platzwunde am Kopf des Autofahrers vor Ort. Es folgen nun Anzeigen wegen Körperverletzung gegen beide Beteiligte und wegen Sachbeschädigung.

Schläge am Parkplatz

Donnerstag wurde gegen 21:20 Uhr die Polizei zum Parkplatz am Hemberg gerufen, da es dort Streit zwischen mehreren Personen gab. Wie sich vor Ort herausstellte, waren mehrere junge Erwachsene auf dem Parkplatz anzutreffen. Es seien vor wenigen Minuten auch drei Autos mit weiteren Personen dort gewesen, es kam mit diesen zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde ein geparktes Auto im Gerangel beschädigt, ein 21-Jähriger aus Hagen wurde geschlagen und getreten. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung, es soll sich um mehrere junge Erwachsene aus dem Raum Iserlohn handeln, die nicht mehr vor Ort waren. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Iserlohn zu wenden.

Keller aufgebrochen

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen gewaltsam in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses am Hohler Weg eingedrungen, sie entwendeten Werkzeuge und beschädigten das Schloss. Zeugen können der Polizei Iserlohn unter 02371 90990 Hinweise geben. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell