POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Schwerpunkteinsatz Dunkle Jahreszeit- Polizei kontrolliert Fahrzeuge und Personen im Kreisgebiet

Wetter (ots) - Am 18.12.2023, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 20:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wolfgang-Reuter-Straße ein. Durch Gewalteinwirkung wurde das Badezimmerfenster geöffnet und die Täter gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Im Anschluss ...

mehr