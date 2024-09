BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart und der Bundespolizei: Nach mutmaßlichem Drogenhandel - Polizisten finden vermeintliches Diebesgut auf

Eberbach/Mosbach-Neckarelz (ots) - Drei junge Reisende im Alter zwischen 16 und 18 Jahren wurden am vergangenen Samstag (14.09.2024) gegen 22:30 Uhr von einem 17-Jährigen und dessen bislang unbekanntem Begleiter auf der Fahrt in Richtung Mosbach-Neckarelz mehrfach bedroht und beleidigt. Bisherigen Ermittlungen zufolge kamen der 17 Jahre alte deutsche Staatsangehörige und sein Begleiter am vergangenen Samstag in einem ...

