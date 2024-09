Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Feuer am Bahnsteig entzündet und Lebensmittel zubereitet

Kirchheim unter Teck (ots)

Ein 62 Jahre alter Mann hat am gestrigen Montagabend (16.09.2024) ein Feuer am Bahnsteig des Kirchheimer Bahnhofs entzündet und mit diesem Lebensmittel zubereitet. Gegen 21:00 Uhr wurde der Bundespolizei ein Feuer am Bahnsteig 1 gemeldet, woraufhin eine Streife den Bahnhof umgehend anfuhr. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 62 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen an, welcher nach aktuellen Informationen ein Feuer am Bahnsteig entzündet und mit diesem Lebensmittel angebraten hatte. Bei der polizeilichen Kontrolle des im Landkreis Esslingen wohnhaften Mannes konnten die Beamten zudem ein Hausverbot für den Bahnhof Kirchheim feststellen. Da der 62-Jährige keine Reiseabsichten hatte, erhielt er anschließend einen Platzverweis und muss nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs rechnen.

