LPI-G: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Reisebus

Greiz (ots) - Greiz: Am 21.08.2024 gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei Greiz zu einem Ladendiebstahl bei einem Discounter in der August-Bebel-Straße in Greiz gerufen. Bei Eintreffen wurden die Personalien des 44-jährigen Mannes festgestellt und das Beutegut im Wert von ca. 40 Euro an den Ladendetektiv zurückgegeben. Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen beleidigte der betrunkene Täter die eingesetzten Beamten lautstark und versuchte auf seinem Fahrrad ...

