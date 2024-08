Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schockanruf

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Am 21.08.2024 erhielt ein 79-jähriger Mann aus Auma einen sogenannten "Schockanruf", in welchem der unbekannte Täter ihm erzählte, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und er nun 100.000 Euro Kaution überweisen soll. Der Täter gab sich am Telefon als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Jena aus. Der 79-jährige fiel auf diesen Anruf nicht herein und informierte die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Betrugs aufgenommen. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell