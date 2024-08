Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an Spielothek

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am 21.08.2024 gegen 00:15 Uhr versuchte ein 36-Jähriger die Videoüberwachungsanlage an einer Spielothek in Zeulenroda-Triebes zu zerstören. Dazu schlug der Täter mehrfach auf die Videokamera ein, welche die Tat filmte und somit zur Identifizierung des Täters führte. An der Kamera selber entstand kein Schaden, jedoch wird gegen den Mann nun wegen versuchter Sachbeschädigung ermittelt. (BF)

