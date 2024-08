LPI-G: Rentnerin in ihrer Wohnung bestohlen

Altenburg (ots) - Lucka: Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land kamen am 20.08.2024 gegen 19:30 Uhr in der Straße der Bauarbeiter zum Einsatz. Ein 36-jähriger Mann hatte dort mit Gehwegplatten die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss eingeschlagen, war in die Wohnung eingedrungen, hatte anschließend die Räume verwüstet und verschiedene Gegenstände entwendet. Bei Eintreffen der Polizei griff der Tatverdächtige die Beamten an, so dass er fixiert werden ...

