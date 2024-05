Polizei Mettmann

POL-ME: Vergewaltigungsdelikt - die Polizei bittet dringend um Hinweise - Ratingen - 2405083

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 26. Mai 2024, soll in Ratingen eine 24-Jährige vergewaltigt worden sein. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 6:15 Uhr war eine 24-jährige Ratingerin zu Fuß vom Düsseldorfer Platz in Richtung Suitbertusstraße unterwegs, als sie in Höhe der Friedrich-Mohn-Straße von einem unbekannten Mann angesprochen und gewaltsam in einen angrenzenden Bereich gezogen wurde. Hier vergewaltigte der Unbekannte sie und floh anschließend unerkannt.

Die Frau begab sich selbständig zur Polizeiwache und erstattete Anzeige.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der flüchtige Mann im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 25 bis 40 Jahre alt - circa 175 bis 180 cm groß - dunkle kurze Haare - moderne Frisur - Dreitagebart - dünne Statur - europäisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet dringend um Hinweise. Die Polizei fragt: Wer hat am Sonntagmorgen am Düsseldorfer Platz sowie im Bereich des Sportplatzes an der Friedrich-Mohn-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Diese nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell