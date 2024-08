LPI-G: Simson vs. Hauswand

Gera (ots) - Gera: Diverse Gartenmöbel stahlen unbekannte Täter, als sie in der Zeit vom 10.08.2024 zum 19.08.2024 in eine Garage in der Siemensstraße einbrachen. Dies meldeten gestern die Eigentümer der Möbel der Geraer Polizei. Zuvor verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Grundstück der Geschädigten. Sowohl an der Umzäunung als auch an der Garage verursachten die Täter Sachschaden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0214959/2024) ...

