POL-OG: Kappel-Grafenhausen, A5 - Lastwagen umgekippt - A5 blockiert - Nachtragsmeldung-

Kappel-Grafenhausen (ots)

Der am Dienstagmorgen bei Kappel-Grafenhausen umgekippte Sattelzug sorgt weiterhin für eine Sperrung der A5 in Richtung Karlsruhe. Derzeit ist noch nicht absehbar, wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann - die Bergungsmaßnahmen dauern an. Der sich zwischenzeitlich bis zur Anschlussstelle Riegel aufgestaute Verkehr ist nun abgeflossen. Der Führerschein des 23 Jahre alten Sattelzug-Fahrers wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Freiburg beschlagnahmt. Nach aktuellem Sachstand liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass Lenker eingeschlafen sein könnte; er blieb allerdings unverletzt. Nach einer ersten Schätzung der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg dürfte der Sachschaden im sechsstelligen Bereich liegen.

Erstmeldung vom 21.05.2024, 10:37 Uhr

Kappel-Grafenhausen, A5 - Lastwagen umgekippt - A5 blockiert

Aktuell ist die A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe bei Kappel-Grafenhausen blockiert. Ein Lastwagen, beladen mit Altglas, ist am Dienstagvormittag aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrspur abgekommen und gegen 10 Uhr umgekippt. Der Lastwagen steht quer und alle Fahrspuren sind komplett mit Glasscherben übersät, weshalb derzeit kein Durchkommen möglich ist. Eine Ausleitung an der Anschlussstelle Rust ist in der Vorbereitung. Derzeit liegen keine Erkenntnisse über verletzte Personen vor. Die Maßnahmen an Unfallstelle sind am Laufen.

