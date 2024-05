Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Linx - Einbruch, Zeugen gesucht

Rheinau (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 6 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt durch das Aufhebeln zweier Fenster in ein Verwaltungsgebäude in der Straße "Am Erlenpark". Nach ersten Erkenntnissen wurden die Fenster mittels eines Geißfußes aufgehebelt und im Anschluss im Inneren wohl nahezu alle Räumlichkeiten durchsucht. In der Folge wurde zudem eine Glasscheibe im Foyer herausgeschnitten und in einen angrenzenden Laden eingedrungen. Dort drangen die mutmaßlichen Täter in das Lager ein. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Die Höhe des entstanden Diebstahlschadens, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer: 07844 91149-0 beim Polizeiposten Rheinau zu melden. /ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell