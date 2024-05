Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Verfolgungsfahrt

Sinzheim (ots)

Eine Verfolgungsfahrt lieferte sich in den frühen Montagmorgenstunden ein 19-jähriger VW-Fahrer mit einer Polizeistreife. Gegen 2:30 Uhr stellten die Polizeibeamten den jungen Mann auf gegengesetzter Fahrbahn in der Müllhofener Straße fest, der mit erheblicher Geschwindigkeit in den Kurvenbereich einfuhr. Als die Beamten den 19-Jährigen anschließend einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten missachtete dieser jegliche Aufforderungen und Anhaltesignale der Beamten und erhöhte offenbar seine Geschwindigkeit um sich augenscheinlich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Nach kurzandauernder Verfolgungsfahrt kollidierte der Pkw mit einem Brunnen, womit die Fahrt ein Ende nahm. Im weiteren Verlauf konnte Alkoholgeruch bei dem 19-Jährigen wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der 19-Jährige wurde anschließend festgenommen. Er und seine ebenfalls 19 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige sowie mögliche führerscheinrechtliche Konsequenzen. /su

