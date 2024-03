Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Neuer Bachelor-Studiengang beim Zoll gestartet

Neun Nachwuchskräfte des Hauptzollamtes Erfurt erhalten Ernennungsurkunden und legen Diensteid ab

Erfurt

Neun Nachwuchskräfte haben heute ihre Ernennungsurkunde für ihr duales Bachelor-Studium beim Hauptzollamt Erfurt entgegengenommen und ihren Diensteid abgelegt.

In einer Feierstunde begrüßte Dana Schleußinger, Leiterin des Hauptzollamtes Erfurt, eine Frau und acht Männer in Erfurt. Für die künftige Zollinspektorin und künftigen Zollinspektoren beginnt heute das dreijährige duale Bachelor-Studium in der Beamtenlaufbahn des gehobenen Dienstes.

Zum 1. März 2024 modernisierte der Zoll das bisherige Diplom-Studium zu einem dualen Bachelor-Studiengang. Mit dem Bachelor-Studium erwartet die Nachwuchskräfte eine zeitgemäße Qualifizierung in einem bekannten und akkreditierten Bildungsformat, das mit seinem Abschluss als "Bachelor of Laws" national wie international anerkannt ist.

Das duale Bachelor-Studium beginnt ab sofort an zwei Einstellungsterminen pro Jahr - jeweils am 1. März und am 1. September.

Die theoretische Ausbildung findet in der Hochschule des Bundes in Münster statt. In den Praxisphasen durchlaufen die Nachwuchskräfte die verschiedenen Bereiche des Hauptzollamtes Erfurt und werden auch bei den Zollämtern sowie teilweise beim Zollfahndungsamt Dresden eingesetzt.

Bundesweit hat heute für 400 junge Menschen das duale Bachelor-Studium beim Zoll begonnen.

Zusatzinformation:

Interessierte an einem dualen Bachelor-Studium oder dualen Studium der Verwaltungsinformatik können sich noch bis zum 15. April 2024 beim Zoll bewerben. Der nächste Studienbeginn ist am 1. März 2025.

Der Zoll übernimmt nach bestandener Laufbahnprüfung grundsätzlich alle seine Nachwuchskräfte. Weitere Informationen bietet der Zoll unter www.zoll-karriere.de.

