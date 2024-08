Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb in Greiz

Greiz (ots)

Greiz: Am 21.08.2024 gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei Greiz zu einem Ladendiebstahl bei einem Discounter in der August-Bebel-Straße in Greiz gerufen. Bei Eintreffen wurden die Personalien des 44-jährigen Mannes festgestellt und das Beutegut im Wert von ca. 40 Euro an den Ladendetektiv zurückgegeben. Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen beleidigte der betrunkene Täter die eingesetzten Beamten lautstark und versuchte auf seinem Fahrrad davonzufahren. Die Beamten hielten den Mann auf und unterbanden die Weiterfahrt auf dem Fahrrad. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille, was als nächste Station Blutentnahme im Krankenhaus für den Mann bedeutete. Gegen den 44-jährigen wird wegen Ladendiebstahl, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (BF)

