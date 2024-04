Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brennender Papiermüllcontainer führ zu Feuerwehreinsatz

VS-Villingen (ots)

Ein brennender Papiermüllcontainer hat am Sonntag, gegen 17.10 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz in einem Hinterhof der Rietstraße geführt. Ein Passant entdeckte den brennenden Müllcontainer in einem Hinterhof der Rietstraße, zog diesen von einer Gebäudewand weg und alarmierte die Feuerwehr. Die mit einem Fahrzeug und mehreren Einsatzkräften anrückende Villinger Wehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Vorsorglich wurde der durch die Hitze beschädigte Papiermüllcontainer auf den Münsterplatz gezogen. Durch das Feuer entstand an dem Behälter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden.

