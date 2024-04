Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes, im Zeitraum von Samstag, 11.00 Uhr, bis Sonntag, 16.45 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bismarckstraße eingebrochen. Über eine vorhandene Terrasse gelangten die Einbrecher an das am Stadtrand von Furtwangen gelegene Wohnhaus, hebelten eine Terrassentür auf und drangen so in das Gebäude ein. Nach dem Absuchen sämtlicher Räume flüchteten die Täter vermutlich auf demselben Weg mit Diebesgut in noch nicht bekanntem Umfang. Die Polizei Furtwangen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die im Laufe des Wochenendes verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bismarckstraße oder auf dem Wiesengelände zwischen der Bismarckstraße und dem Friedhofweg gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Furtwangen, Tel.: 07723 92948-0, in Verbindung zu setzen.

