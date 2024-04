Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem vor der Friedrich-Ebert-Straße 26 abgestellten blauen Ford Tourneo die Beifahrerscheibe eingeschlagen und so mehrere hundert Euro Sachschaden an dem Auto angerichtet. Die Polizei Donaueschingen, Tel.: 0771 83783-0, hat Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell