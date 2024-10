Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Garagen aufgebrochen

Weimar (ots)

In Kranichfeld wurden im Bereich der Arnstädter Straße mehrere Garagen aufgebrochen. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag machten sich Unbekannte an mindestens sechs Garagen zu schaffen. Noch ist nicht abschließend geklärt, mit welchem Beutegut die Diebe den Ereignisort wieder verließen. Vermutlich waren sie aber mit einem fahrbaren Untersatz vor Ort, um ihre Beute wegzuschaffen. Neben dem noch nicht genau bekannten Wert der entwendeten Gegenstände, verursachten sie Sachschaden an den Garagen. Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen. Personen die verdächtige Wahrnehmung in besagter Nacht gemacht haben, werden gebeten sich mit der PI Weimar in Verbindung zu setzen. Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de

