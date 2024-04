Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Alarmanlage vertreibt Bürgerhaus-Einbrecher

Bürstadt (ots)

Die Alarmanlage des Bürgerhauses in der Rathausstraße vereitelte die Pläne von Einbrechern. In der Nacht zum Donnerstag (11.04.), gegen 1.50 Uhr, versuchten vermutlich drei bislang unbekannte Einbrecher zunächst gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude einzudringen und lösten hierbei die Alarmanlage aus. Sie flüchteten daraufhin umgehend vom Tatort in Richtung Innenstadt. Es entstand ein Schaden von geschätzt 1500 Euro.

Nach den Einbrechern fahndet nun die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) und bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell