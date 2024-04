Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach/Nieder-Kainsbach: Metalldiebe auf Firmengelände

Brensbach (ots)

Metalldiebe haben in der Nacht zum Mittwoch (10.04.), im Zeitraum zwischen etwa 2.00 und 5.00 Uhr, das Gelände einer Firma in der Mannheimer Landstraße heimgesucht und sich gewaltsam Zugang in das Firmengebäude verschafft. Die ungebetenen Besucher haben anschließend aus zwei Lagerhallen unter anderem Speichermodule, Kabelrollen und Werkzeuge gestohlen und ließen zudem noch mehrere hundert Kilogramm Kupferschienen vom Firmengelände mitgehen. Die Ermittlungen zur genauen Höhe des entstandenen Schadens dauern an. Die Kriminellen flüchteten unerkannt mit ihrer Beute vom Tatort. Zum Abtransport der Beute nutzten sie ein Fahrzeug.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06062/9530 an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell