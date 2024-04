POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots) - Von Dienstag (09.04.) auf Mittwoch (10.04.) wurde zwischen 16 Uhr und 9 Uhr ein weißer Fiat Talento, der in der Straße "Am Rinnentor" (in Höhe der Neckarstraße) am Fahrbahnrand parkte, von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden im Frontbereich wird derzeit auf mindestens 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. ...

