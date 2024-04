Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Von Dienstag (09.04.) auf Mittwoch (10.04.) wurde zwischen 16 Uhr und 9 Uhr ein weißer Fiat Talento, der in der Straße "Am Rinnentor" (in Höhe der Neckarstraße) am Fahrbahnrand parkte, von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden im Frontbereich wird derzeit auf mindestens 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 noch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben können.

