POL-DA: Lampertheim: Motorrad (HP-F 812) gestohlen/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend (07.04.) und Mittwochabend (10.04.) haben Diebe ein in der Wilhelmstraße, in einer Tiefgarage abgestelltes Motorrad gestohlen. Das motorisierte Zweirad vom Hersteller Suzuki, Modell: GSX R750, hat einen Wert von rund 5000 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Bike das Kennzeichen HP-F 812 angebracht.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

