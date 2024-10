LPI-J: Einbruch in Gartenanlage

Apolda (ots) - In der Stegmannstraße in Apolda wurde gestern, gegen 22:30 Uhr ein 18-jähriger Mopedfahrer gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an. Der Jugendliche musste sein Moped stehen lassen und die Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

