Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Sachbeschädigung an der Stadthalle

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Personen schlugen zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (26.-29.04.2024) eine Fensterscheibe an der Stadthalle in der Berkenstraße Holzgerlingen ein. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031 41604-0 oder per Email an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell