POL-LB: Leonberg: Häuser mit Farbe beschmiert

Bereits in der Nacht zum Freitag (26.04.2024) trieben noch unbekannte Personen ihr Unwesen am Marktplatz in Leonberg und besprühten mindestens drei Hauswände mit Schriftzügen und Zeichen in schwarzer Farbe. Dabei entstand nicht unerheblicher Sachschaden, da die Reinigung der zumindest teilweise denkmalgeschützten Fassaden entsprechend aufwändig ist. Das Polizeirevier Leonberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Tel. 07152 605-0 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

