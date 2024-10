LPI-J: 45-Jähriger übersieht großen Feldstein

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Endlich ein eigenes Gefährt, das Gefühl von Freiheit, von Unabhängigkeit. Gerade für Jugendliche, welche auf einem Dorf wohnen, ist dies besonders wichtig. Doch neben der Mobilität gesellen sich meist auch eigenständige Umbauten am geliebten Zweirad mit dazu. So auch festgestellt am Mittwochmorgen in Stadtroda. Ein 16-Jähriger trat von seinem Dorf aus den Weg zur Schule mit seinem Moped an. Gegen 07:30 Uhr befuhr er dann den ...

mehr