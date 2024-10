Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Umbauten mit Folgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Endlich ein eigenes Gefährt, das Gefühl von Freiheit, von Unabhängigkeit. Gerade für Jugendliche, welche auf einem Dorf wohnen, ist dies besonders wichtig. Doch neben der Mobilität gesellen sich meist auch eigenständige Umbauten am geliebten Zweirad mit dazu. So auch festgestellt am Mittwochmorgen in Stadtroda. Ein 16-Jähriger trat von seinem Dorf aus den Weg zur Schule mit seinem Moped an. Gegen 07:30 Uhr befuhr er dann den Goetheweg und weckte die Aufmerksamkeit der vor Ort befindlichen Beamten, besser gesagt sein Zweirad. Wie sich herausstellte, hatte der junge Fahrer einen größeren Kolben verbaut, was für mehr Hubraum und somit auch eine höhere Geschwindigkeit sorgte. Jedoch änderte sich dadurch die Fahrzeugklasse, für welche der Jugendliche keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte. Die Weiterfahrt wurde vorerst untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

