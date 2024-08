LPI-G: Brennender Mülleimer

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 16.08. zum 20.08.2024 aus einem Kellerabteil in der Debschwitzer Str. mehrere Gegenstände. Die Diebe gelangten gewaltsam in das Mehrfamilienhaus und stahlen aus dem Keller einen E-Scooter, eine Kaffeemaschine und diverse paar Schuhe und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden (0215728/2024). (AK) Rückfragen bitte an: ...

mehr