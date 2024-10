Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger am "Zebrastreifen" erfasst

Jena (ots)

Zur Mittagszeit war in der Naumburger Straße am vergangenen Mittwoch eine 69-jährige Fußgängerin unterwegs, die die Straße überqueren wollte. Dafür benutzte sie den Fußgängerüberweg in Höhe eines Discounters. In dem Moment, als sie die weißen Streifen überquerte, kam eine 87-Jährige mit ihrem Pkw in Richtung Stadtzentrum angefahren und übersah die auf der Fahrbahn befindliche Passantin. Es kam zum Zusammenstoß, der zum Glück nur leichte Verletzungen bei der 69-Jährigen hervorrief. Polizei und Rettungsdienst eilten sofort zum Unfallgeschehen. Während die Polizei ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung aufnahm, wurde die Verletzte durch den Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

