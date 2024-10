LPI-J: Erledigung der Vermisstenmeldung der LPI Jena vom 14.10.2024

Weimar (ots) - Am Mittwochabend befuhr ein 44-jähriger Opel-Fahrer die B85, aus Richtung Nohra kommend und wollte an der Anschlussstelle BAB 4 nach links auf diese abbiegen. Er übersah einen entgegenkommenden 17-jährigen Mopedfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Mopedfahrer verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Fahrzeugführer ließen sie eigeninitiativ abschleppen. Rückfragen bitte an: ...

